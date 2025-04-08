Gazze Şeridi'nde ağır bilanço: Can kaybı 50 bin 810'a yükseldi

İsrail, ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 58 can kaybının kayıtlara geçtiği, 213 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 449'a, yaralı sayısının ise 3 bin 647'ye yükseldiği ifade edildi.