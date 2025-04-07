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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 210 gazeteci yaşamını yitirdi

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 210 gazeteci yaşamını yitirdi

15:097/04/2025, Pazartesi
AA
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Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.
Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Katil İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybederken çok sayıda gazeteci de yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı.

Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

Gazze'ye saldırılarında 210 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.

#İsrail
#Gazze
#Filistin

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