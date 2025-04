İsrail askerleri Gazze’de soykırım yaptıklarını böyle anlattı: Öldürdük yıktık kuruttuk

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin çevresinde kuzeyde Akdeniz sahilinden güneyde Mısır ve İsrail sınırının birleştiği noktaya kadar uzanan bir şeritte her şeyi yıkarak ve tarlaları kurutarak bir “Ölüm bölgesi” oluşturuyor. The Guardian gazetesi, eski İsrailli askerlerin internet aracılığıyla paylaştığı bilgileri derleyerek ve bu askerlerle röportaj yaparak sürdürülen yıkım politikasını yazdı. Gazetenin konuştuğu “Breaking The Silence” (Sessizliği Kırmak) isimli internet platformuna yazan eski askerler, İsrail ordusunun söz konusu bölgede binalar, fabrikalar, okullar, tarlalar, camiler ve yaşama dair her şeyin yıkılmasını emrederek bölgeyi çıplak bir araziye çevirdiğini söyledi. Bölgeden gelen fotoğraflar, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine düzenlenen atom bombası saldırısı sonrası oluşan manzaraya benziyor.