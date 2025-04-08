İsrail askerleri Gazze’de soykırım yaptıklarını böyle anlattı: Öldürdük yıktık kuruttuk

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’nin çevresinde kuzeyde Akdeniz sahilinden güneyde Mısır ve İsrail sınırının birleştiği noktaya kadar uzanan bir şeritte her şeyi yıkarak ve tarlaları kurutarak bir “Ölüm bölgesi” oluşturuyor. The Guardian gazetesi, eski İsrailli askerlerin internet aracılığıyla paylaştığı bilgileri derleyerek ve bu askerlerle röportaj yaparak sürdürülen yıkım politikasını yazdı. Gazetenin konuştuğu “Breaking The Silence” (Sessizliği Kırmak) isimli internet platformuna yazan eski askerler, İsrail ordusunun söz konusu bölgede binalar, fabrikalar, okullar, tarlalar, camiler ve yaşama dair her şeyin yıkılmasını emrederek bölgeyi çıplak bir araziye çevirdiğini söyledi. Bölgeden gelen fotoğraflar, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine düzenlenen atom bombası saldırısı sonrası oluşan manzaraya benziyor.





RUTİNE DÖNEN YIKIM

Havadan savaş uçakları ve insansız uçaklarla tonlarca bomba atan işgalci İsrail ordusu, Gazze içindeki hedefleri daha iyi görmek için her gün askeri birlikleri tahrip olan ama tam yıkılmamış binaları yerle bir etmekle görevlendiriyor. The Guardian’a konuşan İsrailli askerlerin verdiği bilgiye göre, bu yıkım Gazze’de bulunan askeri birlikler için bir rutine dönüştü. İsrailli bir asker, “Orada bulunduğumuz sürede neredeyse tek işimiz binaları yıkmak, tarlaları kurutmak ve gördüğümüz insanları öldürmekti. Sabah komutanların emriyle çıkar ve neden yaptığımıza dair fikrimiz olmamasına rağmen binaları havaya uçururduk. Bu bizim günlük rutinimiz olmuştu” dedi.





"İNTİKAM İÇİN HERKESİ ÖLDÜRÜN"

The Guardian’a konuşan askerlerden birinin ifadesi ise İsrail ordusunun Gazze’de vahşi bir intikamcılıkla hareket ettiğini gösteriyor. Komutanlardan bazılarının sırf 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu’nun intikamı için yıkım ve ateş emri verdiğini söyleyen İsrailli asker, “Yıkımlarla oluşturulan ölüm bölgesinde bazı komutanlar yalnızca intikam için hiçbir mantıklı açıklamayası olmayan yıkımlar istiyordu. Bölgeye yaklaşan her erkeğe öldürmek amacıyla ateş açılmasını, kadın ve yaşlılara ise uzaklaştırmak için ateş açılmasını emrettiler. Tankların, ilerleyişlerini engelleyen her şeye ateş açarak yıkmasını istediler” diye konuştu





GAZZE’NİN YÜZDE 15’İ ÖLÜM BÖLGESİ

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik kapsamlı saldırılara başlamadan önce sınırdan 300 metre derinliğe kadarki alanı “Tampon Bölge” olarak kullanıyordu. Uydu fotoğrafları ise 7 Ekim sonrası bu alanın 1.2 kilometreye kadar çıktığını gösteriyor. Bu alan Gazze’nin toplam yüzölçümünün yüzde 15’ini oluştururken tarım alanlarının yüzde 35’ini içeriyor. The Guardian’a konuşan İsrailli askerler, komutanların bu bölgede hayali çizgiler belirlediğini ve askerlere bu çizgiyi geçen herkes için vur emri verdiğini belirtiyor. Komutanların, “Gazze’de masum yok. Herkes terörist” ön yargısıyla hareket ettiğine vurgu yapan askerlerden biri, “Birçok asker oraya giderken onlar bizi öldürdü biz de onları öldüreceğiz diyerek gittiler. Gazze’de gördüğümüz herkesi öldürdük hatta köpeklerini bile öldürdük. Çünkü kimse masum değildi” ifadelerini kullandı.





GAZZE’NİN 3’TE 1’İNE SIKIŞTILAR

Öte yandan, işgalci İsrail ordusu 2 Mart’tan beri Gazze’ye yönelik kuşatmayı tam kuşatma haline getirirken hiçbir insani yardım ya da gıda girişine izin vermiyor. 18 Mart’tan beri süren bombardımanlarda 2 bini aşkın sivil yaşamını yitirirken, 280 binden fazla sivil tehcir edildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, son iki haftada Gazze topraklarının üçte ikisi işgal güçleri tarafından artık girilemez bölge haline getirildi. Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım el-Nebih ise son tahliye emirlerinin ardından insanların kelimenin tam anlamıyla her yerde, ana yollarda, halka açık parklarda, çöplüklerin yakınında, meydanlarda ve hatta çökmek üzere olan binalarda uyuduğunu aktardı. Gazze’nin yalnızca yüzde 40’ında suya erişimin olduğunu ve 175 bin ton çöp biriktiğini belirten OCHA yetkilisi Jonatan Whittall da Gazze’deki durumu “Sınırı olmayan bir savaş” olarak niteledi. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı soykırım 18 ayını geride bıraktı. İsrail ordusu bu süreçte, 50 bini aşkın Filistinliyi öldürürken Gazze'nin yüzde 90'ını tahrip etti.





Gazze’ye bir buğday tanesi girmeyecek

İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'ye "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Smotrich, katıldığı bir konferansta, İsrail basınında yer alan ordunun kuşatma altındaki Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vereceği yönündeki iddiaları yalanlayarak "bir buğday tanesinin bile girişine izin verilmeyeceğini" ifade etti. İşgalci İsrail ordusu, 2 Mart’tan beri Gazze’ye tam kuşatma uygulayarak hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Kuşatma nedeniyle Gazze’deki temel ihtiyaçların yüzde 59’u ile tıbbi malzemelerin yüzde 37’sinin tükendiğini belirten Gazze’deki hükümetin Sağlık Bakanlığı Yardımcısı Yusuf Ebu el-Riş, 52 çocuğun açlıktan yaşamını yitirdiğini söyledi. İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef alan yoğun bombardımanları da sürerken saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten sonra doğan 274 bebeğin bombardımanlarda öldüğü bildirildi.



