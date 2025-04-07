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Küresel basına Gazze için acil eylem çağrısı: 'Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar!'

Küresel basına Gazze için acil eylem çağrısı: 'Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar!'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:207/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail Gazze'de basın mensuplarını hedef almayı sürdürüyor.
İsrail Gazze'de basın mensuplarını hedef almayı sürdürüyor.

Soykırımcı terör devleti İsrail, bu sabah Gazze’de, görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak diri diri yaktı. Gazeteciler topluca katledilirken 'Filistin İçin Gazeteci Dayanışması' inisiyatifinden küresel basına eylem çağrısı yapıldı.

Terör devleti İsrail Gazze'de masum sivillerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.


Son olarak Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus’ta bir medya çadırını hedef alan İsrail hava saldırısında Filistinli gazeteci
Helmi el-Fakavi,
diri diri yanarak hayatını kaybetti.

Küresel eylem çağrısı


Filistin İçin Gazeteci Dayanışması inisiyatifi, İsrail tarafından katledilen gazeteciler için küresel basına acil eylem çağrısında bulundu.



Yapılan çağrıda şöyle denildi;

Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır:

SAATLER 19.00’U GÖSTERDİĞİNDE ANA HABER BÜLTENLERİMİZE BU HABERLE BAŞLAYALIM VE DUYURURKEN EKRANLARIMIZI 1 DAKİKA BOYUNCA KARARTALIM.

Çünkü bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!

Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması


Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, Filistinli gazetecilere destek vermek üzere 2021’de bir araya gelen ve 7 Ekim’den bu yana hem Gazze’de görev yapan medya çalışanlarını hem de Gazzeli halkı hedef alan İsrail saldırılarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir gazeteci inisiyatifidir.


#Gazze
#Gazeteciler
#Filistin

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