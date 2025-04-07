Küresel basına Gazze için acil eylem çağrısı: 'Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar!'

Soykırımcı terör devleti İsrail, bu sabah Gazze’de, görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak diri diri yaktı. Gazeteciler topluca katledilirken 'Filistin İçin Gazeteci Dayanışması' inisiyatifinden küresel basına eylem çağrısı yapıldı.
Terör devleti İsrail Gazze'de masum sivillerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor.
Küresel eylem çağrısı
Filistin İçin Gazeteci Dayanışması inisiyatifi, İsrail tarafından katledilen gazeteciler için küresel basına acil eylem çağrısında bulundu.
Press For Palestine-Filistin İçin Gazeteci Dayanışması
Filistin İçin Gazeteci Dayanışması, Filistinli gazetecilere destek vermek üzere 2021’de bir araya gelen ve 7 Ekim’den bu yana hem Gazze’de görev yapan medya çalışanlarını hem de Gazzeli halkı hedef alan İsrail saldırılarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir gazeteci inisiyatifidir.