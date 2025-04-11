Gazze için BM'ye 'sorumluluk üstlenme' çağrısı

Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve bu

Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve bu

İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği ve uluslararası toplumun da buna sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması, Gazze'deki sınır kapılarının açılması, insani yardım ve sağlık ekiplerinin güvenli bir şekilde içeriye girmesi için güvenli insani koridorlar oluşturulması istendi.