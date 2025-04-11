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Gazze için BM'ye 'sorumluluk üstlenme' çağrısı

Gazze için BM'ye 'sorumluluk üstlenme' çağrısı

00:4411/04/2025, Cuma
AA
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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürüyor

Gıda ve ilaç tedarikinin durduğu Gazze için Filistin STK'ler ağı Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve sorumluluk üstlenmesi için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuldu

Filistin STK'ler Ağı (PNGO), Gazze Şeridi'nin "kıtlık" durumuna girdiğini belirtti ve uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

PNGO'dan yapılan yazılı açıklamada, gıda, ilaç ve yakıt tedarikinin tükenmesi nedeniyle Gazze'de kıtlık yaşandığı belirtildi.

Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e, Gazze'yi kıtlık bölgesi ilan etme ve bu
"benzeri görülmemiş felaket"
konusunda sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği ve uluslararası toplumun da buna sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına koruma sağlanması, Gazze'deki sınır kapılarının açılması, insani yardım ve sağlık ekiplerinin güvenli bir şekilde içeriye girmesi için güvenli insani koridorlar oluşturulması istendi.

İsrail, Hamas ile 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almış, 18 Mart sabahı da Gazze'de şiddetli saldırılara yeniden başlamıştı.



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