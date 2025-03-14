Birleşmiş Milletler Myanmar'a yardımları keseceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Myanmar'da 1 milyonun üzerinde kişiye yönelik gıda yardımının nisanda kesileceği uyarısında bulundu.
WFP'den, Myanmar'daki gıda yardımlarına ilişkin açıklama yapıldı. Finansman yetersizliği nedeniyle nisanda 1 milyonun üzerinde kişiye yardımın kesileceğinin belirtildiği açıklamada,
"Yeni bir finansman sağlanmadığı takdirde WFP yalnızca, 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ve engellilerin dahil olduğu en hassas durumdaki 35 bin kişiye yardım edebilecektir."
ifadesi kullanıldı.
Kesintilerin ayrıca Arakanlı Müslümanları da etkileyeceğinin kaydedildiği açıklamada, Myanmar'da gıda yardımlarına devam edilebilmesi için yaklaşık 60 milyon dolar finansmana ihtiyaç olduğu vurgulandı. WFP, 8 Mart'ta ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 2025'in sonuna kadar 81 milyon dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.
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