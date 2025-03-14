Birleşmiş Milletler Myanmar'a yardımları keseceğini duyurdu

WFP'den, Myanmar'daki gıda yardımlarına ilişkin açıklama yapıldı. Finansman yetersizliği nedeniyle nisanda 1 milyonun üzerinde kişiye yardımın kesileceğinin belirtildiği açıklamada,

"Yeni bir finansman sağlanmadığı takdirde WFP yalnızca, 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ve engellilerin dahil olduğu en hassas durumdaki 35 bin kişiye yardım edebilecektir."