BM Genel Kurul Başkanı Türkiye'den 'çok taraflılık' mesajı vereceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, 11-13 Nisan'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyadaki çeşitli sınamalara karşı "çok taraflılık" mesajı vereceğini bildirdi.
Philemon Yang, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenecek foruma davet için teşekkürlerini iletti.
Antalya Diplomasi Forumu, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve küresel sorunların ele alınmasının yanı sıra bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak.