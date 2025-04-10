BM Genel Kurul Başkanı Türkiye'den 'çok taraflılık' mesajı vereceğini açıkladı

"Dünyanın, çatışmalardan iklim değişikliğine, ekonomik sıkıntılardan izolasyonizme kadar birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bu dönemde, sonuç elde edebilmemiz için işbirliği, diyalog ve diplomasi prensiplerine dayalı çok taraflı bir yaklaşıma yeniden bağlı kalmamız gerekiyor. Antalya'da bu görüşü savunmayı dört gözle bekliyorum."