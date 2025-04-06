İslam ülkeleri ittifak kurup derhal askeri müdahalede bulunmalı: Cihat farzdır

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlaliyle ilgili olarak tüm Müslümanlara silahlı cihadı farz kıldığını belirten bir fetva yayınladı. Fetvada, acilen bir "İslami askeri ittifak" kurulması çağrısı yapıldı.





HAVA SAHALARI KAPATILSIN

Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesinin yayınladığı açıklamada, "Filistin'deki işgalci güce karşı her Müslümanın silahlı cihat yapması farzdır" denildi. Arap ve İslam ülkelerinin derhal askeri müdahalede bulunması gerektiği ifade edilen fetvada, İsrail’in “karada, denizde ve havada kuşatılması gerektiği” vurgulandı. Ayrıca, bu ülkelerdeki su yolları ve hava sahalarının kapatılması çağrısı yapıldı.





PETROL SATIŞI DURDURULSUN

Fetvada, “direnişe askeri, mali ve hukuki destek sağlanmasının” önemine dikkat çekildi ve "ümmeti korumak ve saldırganları püskürtmek" için acil olarak bir "İslami askeri ittifak" kurmanın farz olduğu ifade edildi. Ayrıca, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin şeriatla çeliştiği, İsrail'e petrol ya da doğalgaz sağlanmasının yasak olduğu belirtildi. Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile imzaladıkları barış anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiği de fetvaya dahil edildi.





TRUMP’A BASKI YAPIN

Fetva, Gazze'deki direnişi desteklemek amacıyla mali cihad" yapılmasını ve Gazze'ye geçişlerin açılmasını da zorunlu kıldı. Ayrıca, Amerika'daki Müslüman diasporasına, Başkan Donald Trump'a "saldırıyı durdurma ve barışı getirme" vaadini yerine getirmesi için baskı yapmaları çağrısı yapıldı. Geçtiğimiz yıl, Ekim 2023'te Muntada Al-‘Ulama' adlı uluslararası bir İslamcı alimler forumu da benzer şekilde, tüm Müslümanlar için İsrail'e karşı cihadı farz kıldığını ve Hamas ile diğer Filistinli grupları desteklediğini açıklamıştı.





Gazze için tek yürek

Erzurum'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camii önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Filistin’e Yürüyüş Platformu ise İstanbul’daki Mısır Konsolosluğu önünde ‘Refah Kapısı’ eylemi gerçekleştirdi. Eylemde, Gazze’deki soykırım saldırılarının yanı sıra Gazzeli Müslümanların mahkûm edildiği açlık ve susuzluk ambargosuna dikkat çekilerek, Refah Sınır Kapısı’nın açılması çağrısı yapıldı.





Çocukların hayalleri ellerinden alındı

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Filistinli çocukların kendilerine armağan edilen bugünü, katil Siyonistlerin soykırım ve işgali altında geçirdiğini belirtti. Ali Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonistlerin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda 39 binden fazla çocuk öksüz kaldı, 17 bin 954 çocuğun hayat hakkı, hayalleri, umutları elinden alındı. Tüm bu yaşananlara rağmen çocuklarımıza kendileri gibi temiz, mutlu ve neşeli bir dünyayı tesis etmek için elimizden gelen tüm imkanları sarf etmek zorundayız. Filistinli Çocuklar Günü'nün, Filistinli çocuklar ve tüm dünya çocukları tarafından kutlandığı, çocukların gerçek manada haklarına kavuştuğu bir dünyayı yaşayabilmek duasıyla.”



