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İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

14:4013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bir binadan dumanlar yükseldi.
Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bir binadan dumanlar yükseldi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı. Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.


İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Culani, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek." ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti.


Katz ayırca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.


Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.








#israil
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