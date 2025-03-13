'Mezhebe uygun istikamet' İsrail'den mi geçiyor: 100’den fazla Dürzi lider Golan’a gidiyor

Suriye'deki Dürzi cemaatinin lideri Hikmet el-Hicri, "Şam'daki yetkililerle bir anlaşma veya fikir birliği yok. Biz bir topluluk olarak kendi menfaatimiz için çalışıyoruz. Biz var olma ya da olmama aşamasındayız. Mezhebe uygun olan istikamete gideceğiz!" diye konuştu.