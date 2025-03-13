'Mezhebe uygun istikamet' İsrail'den mi geçiyor: 100’den fazla Dürzi lider Golan’a gidiyor

Suriye’nin Süveyda kentinde yaşayan 100’den fazla Dürzi lider, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne gidecek. Cuma günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette grubun İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif ile de görüşmesi bekleniyor. Suriye'deki Dürzi lider el-Hicri, mezheplerine uygun istikamete gideceklerini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Suriye’nin sahil kentinde meydana gelen olayların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye’deki Dürzi liderlerin İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne gideceği öne sürüldü. 100’den fazla liderin İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif ile görüşecek.
İsrail süreci baltalamak istiyor
Siyonist İsrail’in Suriye’yi karıştırma çabaları devam ediyor. Devrim sonrasında başta Dürziler olmak üzere azınlıklar üzerinden yeni süreci baltalamak isteyen İsrail, her şartta haklarını koruyacaklarını belirtti. Terör devletinin provokatif açıklamalarına tepki gösteren Dürziler, yaşadıkları kentlerde eylem düzenledi ve Şam yönetimine bağlı olduklarını kaydetti.