Golan'daki üsten Şara'yı tehdit etti: Terör devletinden küstah tehdit

Esed rejiminin düşmesinden en fazla rahatsızlık duyan, Şam'ı istikrarsızlaştırmak ve Suriye'yi parçalamak için harekete geçen terör devleti İsrail, tehdit ve işgal politikalarına hız kesmeden devam ediyor. 8 Aralık'ta rejimin düşmesinin ardından Suriye topraklarını hedef alan saldırılar düzenleyen ve Şam'a doğru işgal girişimlerini artıran İsrail, son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı doğrudan tehdit etti. Öte yandan İsrail işgal güçlerine belirli mesafelerle Suriye toprakları üzerinde sözde tampon bölge oluşturma talimatı da verildi.

DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Suriye'de, rejimin devrilmesinin artından etnik ve mezhebi çatışma çıkarmak için provokasyonlarda bulunan İsrail'e karşı uyguladığı politikalarla sağlam duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından tehdit edildi. Katz, "El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun Hermon'un (Cebel eş-Şeyh) zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır” sözleriyle küstahça bir çıkış yaptı.

SÜRESİZ BURADA KALIYORUZ

Katz, İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarını işaret ederek "Süresiz olarak burada kalıyoruz" dedi. Katz, Suriye'de son günlerde yaşanan olaylara dikkati çekerek, İsrail'in güvenliğine ilişkin tehditler tespit ettiklerini savundu. Katz, "Suriye'de (İsrail'in güvenliği için) daha fazla tehdit tespit ediyoruz." iddiasında bulundu. İsrail ordusunun, hazırlıklarını işgali sürdürmek üzerine yaptığını belirten Katz, Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğunu itiraf etti.

İŞGAL KARAKOLLARININ SAYISI ARTACAK

Haaretz gazetesinin haberine göre işgalci İsrail ordusu, Suriye güçlerinin sınırdan 65 kilometre uzakta toplanmasını engellemekle görevlendirildi. İşgalci güç Suriye yönetiminin Şam'ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirmesini önlemek için daha fazla karakol inşa etmeye hazırlanıyor. Habere göre İsrail ordusu, sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor. İşgalci güce bağlı üç tugay burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail'e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu aynı zamanda Suriyelilerin de bu bölgeye girmesini engelliyor, ancak 8 kilometrelik bölge içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.

65 KM'LİK İŞGAL BÖLGESİ

Buna ek olarak, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, işgalci gücün, Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı. İşgalci güç ayrıca Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak İsrail ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girmesine izin vermeyi planlıyor.

DÜRZİLERİ PROVOKE ETME PLANI

İsrail ordusu ayrıca hükümetin bölgedeki provokasyonlardan sorumlu olan COGAT tarafından yönetilecek bir koordinasyon birimi kurmaya karar verdi. Bu birim sınıra yakın Suriye köylerindeki Dürzi nüfusla bağlantı kurmaya odaklanacağı belirtildi. Önümüzdeki pazar gününden itibaren İsrail ordusu işgali altındaki bölgedeki Suriyeli Dürzi nüfusun İsrail'e girmesine ve çalışmasına izin verilerek Şam'la bağlantılarının kesilmesi planlanıyor. Bu izin başlangıçta birkaç yüz kişiye verilecek ve bu kişiler çoğunlukla inşaat ve tarım alanlarında çalışacak. İsrail Savunma Bakanı Katz da "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz" sözleriyle provokatif planı sürdürmekte ısrarcı olduklarını ortaya koydu.

Eski diplomata suikast

Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı. Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Baas rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.







