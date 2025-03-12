İsrail ateşle oynuyor: Ahmed Şara'yı tehdit ettiler

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz , İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda (Cebel eş-Şeyh) işgal ettiği bölgeyi ziyareti sırasında Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.





"Her sabah gözlerini açtığında bizi görecek"





Katz Suriye'nin yeni yönetimini hedef alarak "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Culani her sabah, Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, İsrail ordusunun kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek ve bizlerin burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde, Golan ve Celile sakinlerini onun tehditlerinden korumak için bulunduğumuzu hatırlayacak." dedi.





"İsrail süresiz kalmaya hazır"





Ordunun Suriye’deki işgaline değinerek, İsrail’in burada "süresiz kalmaya hazır olduğunu” vurgulayan Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail ordusunun bölgede yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.





İsrail ordusunun, hazırlıklarını işgali sürdürmek üzerine yaptığını belirten Katz, Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğunu itiraf etti.





Suriye'deki Dürzileri İsrail'in yanına çekme çabasını da sürdüren Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.





Katz, daha önce Gazze'deki İsrailli esirlerin bulunduğu bölgelere saldırı düzenlediği ortaya çıkan İsrail'in esirlerin bulunduğu bölgelere "asla" saldırmayacağını da iddia ederek, İsrailli esirlerin "kutsal" olduğunu ileri sürdü.





Suriye'den yaklaşık yüz Dürzi cemaati mensubunun hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.İsrail'e gelecek Dürzilerin dini bir gezi gerçekleştireceği ve mezar ziyaretlerinde bulunacağı aktarıldı





İsrail'in Suriye saldırıları





Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.





Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.





Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.





İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.















