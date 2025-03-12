İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Filistinlilere ait evi havaya uçurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait kamyonlar ve askeri araçlar, Kalkilya kentine girdi.

İsrail askerleri, Ağustos 2024'te düzenlediği suikastta hayatını kaybeden Ali Halil isimli Filistinlinin evine baskın düzenledi. Ardından çevre binaları tahliye eden askerler, Filistinliye ait 3 katlı evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki belde ve mülteci kamplarına yönelik saldırılarını genişleten İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye ve Arabe beldelerine baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, Kabatiye kasabasında cadde ve sokakları kazan ve tahrip eden askerlerin, bazı evleri "askeri kışlaya" çevirdiğini ifade etti.

Çok sayıda eve baskın yapan askerler kimi Filistinlileri gözaltına aldı.

Arabe beldesine de giren askeri güçler, gözaltına aldığı bazı Filistinlileri, sorgulanmak üzere kasabada "askeri kışlaya" dönüştürdüğü yerlere götürdü.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.