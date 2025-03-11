İsrail Ramazan'da da durmuyor: 40'tan fazla hava saldırısı

Suriye'ye dalgalar halinde düzenlenen yaklaşık 30 hava saldırısıyla askeri alanlar, silah depoları ve keşif radarlarının vurulduğuna dikkat çekilen haberde, Lübnan'da ise Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

İzzeddin'in, önemli bir bilgi kaynağı olduğu ve savaş sırasında zarar gören Hizbullah güçlerini toparlama çabalarına öncülük ettiği iddia edildi.