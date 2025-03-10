İsrail ordusu uygulamayı kaldırdı: Yahudi bayramlarında toplu izin yapılmayacak

İsrail ordusunun, askerlerin Yahudi bayramlarında toplu izin almasını sağlayan uygulamayı kaldırdığı açıklandı.

İsrail'de Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün komuta kademesiyle düzenlenen bir toplantıda, özellikle Yahudi bayramlarında askerlerin toplu bir şekilde izin aldığı ve ordudaki faaliyetlerin durma noktasına geldiği "kapanma" uygulamasını kaldırma kararını açıkladı.

Zamir'in "İsrail ordusunda artık kapanma olmayacak, ordu tüm yıl boyunca alarmda olacak." dediği aktarıldı.

Askerlerin düzenli tatil yapma hakkına sahip olacağını kaydeden Zamir, Sukot, Hanuka ve Hamursuz gibi bayramlarda ordudaki personelin çok büyük kısmının izne çıktığı uygulamayı durdurma kararını duyurdu.

Zamir, bu kararın 7 Ekim 2023'ten alınan bir ders olduğunu ve sürpriz saldırılara karşı hazırlıklı olmayı sağlayacağını öne sürdü.

The Times of Israel, "kapanmanın" ordunun büyük bölümünün genellikle Yahudi bayramlarında ve yaz sonunda aynı anda izne ayrıldığı, on yıllardır süregelen bir uygulama olduğunu, bu dönemlerde faaliyetlerin sürmesi için iskelet ekiplerin bırakıldığını kaydetti.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te de "kapanma" döneminde olduğu aktarıldı.



