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İsrail ordusu toplu izinleri yasaklıyor: '2025 savaş yılı olacak'

İsrail ordusu toplu izinleri yasaklıyor: '2025 savaş yılı olacak'

11:4211/03/2025, Salı
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Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyor.
Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyor.

İsrail ordusu, on yıllardır süregelen bir uygulamayı iptal etti. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda artık "kapanma" adı verilen dini bayramlarda toplu izin kullanımının olmayacağını duyurdu.

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı bir toplantıda konuştu.


"2025 yılı, savaş yılı olacak" diyen Zamir, Yahudi bayramlarında ordunun büyük bir bölümünün aynı anda izin almasını öngören uygulamayı iptal ettiğini duyurdu.


Normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda uygulanmayacağını söyledi.


7 EKİM'DE ORDU "KAPANMA" DÖNEMİNDEYDİ

Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında da İsrail ordusu tam bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında her zamanki asker sayısının sadece yarısı mevcuttu.


GÖREVİ HALEVİ'DEN DEVRALDI

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçen hafta selefi Herzi Halevi'den görevi devralmıştı.


Halevi, 7 Ekim'de İsrail ordusunun zafiyet gösterdiğini kabul ederek istifa etmişti.

#İsrail
#Filistin
#Hamas

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