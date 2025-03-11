Terör devleti İsrail ateşkesi delmeye devam ediyor: İlk günden bu yana 145 Filistinli şehit oldu

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 145 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımın bir parçası olarak abluka ve aç bırakmayı "yavaş öldürme" aracı olarak kullandığı ifade edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes yürürlüğe girdiğinden beri 145 kişiyi öldürdüğü, 605 kişiyi yaraladığı kaydedildi. Buna göre her 48 saatte 7 kişinin öldürüldüğü vurgulandı.





Evlerini denetlemeye çalışan Filistinlilere karşı saldırılar

Ayrıca İsrail ordusunun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzey ve doğu sınırları boyunca uyguladığı tampon bölge yakınındaki evlerini denetlemeye çalışan Filistinlilere karşı keskin nişancı ateşi, "Quadcopter" tipi dronlar ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyerek ölümcül suçlar işlemeye devam ettiğinin sahadaki ekipler tarafından belgelendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin ateşkesten bu yana en çok hedef alınan bölgelerden biri olduğu, İsrail'in herhangi bir askeri bir gerekçe olmaksızın devam eden bu saldırılarının kınandığı ifade edildi.

İsrail'in yardım ve temel malzeme girişini engelleyerek Gazze Şeridi'ni boğan kapsamlı kanunsuz ablukayla, bölgede yavaş ve kademeli ölümlere yol açan daha ölümcül yaşam koşullarını dayatarak soykırım politikalarını tırmandırmayı sürdürdüğü belirtildi.





2 Mart'tan bu yana sınır kapılarının kapatılması nedeniyle artan sıkıntılar

Ablukanın devam etmesiyle yaklaşan insani felakete dikkati çekilen açıklamada, 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarının kapatılması nedeniyle pazarların mal sıkıntısı çekmeye başladığı, birçok yardım merkezi ve aşevinin faaliyetlerini durdurduğunu kaydedildi.

Çocuklar başta olmak üzere bölgede ciddi yetersiz beslenme vakaları yaşanabileceği, bunun da sağlıkta geri dönüşü olmayan kalıcı fiziksel ve zihinsel sakatlıklara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Euro-Med'in açıklamasında ilgili kuruluşlara ve ülkelere de "Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmak için yasal sorumluluklarını üstlenmeleri ve acilen harekete geçmeleri, İsrail'i ablukadan vazgeçmeye zorlamak için gerekli tüm tedbirleri uygulamaya koymaları" çağrısı yapıldı.





⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu sık sık ateşkesi ihlal ediyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.



