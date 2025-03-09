Gazze Filistin'in ve öyle kalacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Müslümanların sayısız adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu ve Filistinlilerin büyük acılar çekmeye devam ettiğini belirten Fidan, “Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz” dedi.





3 TEMEL NOKTAYA VURGU

Filistin davasına ilişkin üç temel noktaya dikkat çeken Fidan, öncelikle “Filistin'in Filistinli ve Müslüman kimliğini korumaktan” başka bir alternatif olmadığını vurguladı. İkinci olarak Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve öyle kalacağı yönünde dünyaya kararlı bir mesaj göndermeleri gerektiğinin altını çizen Fidan, üçüncü olarak, barışın hakim olması ve acıların sona ermesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine işaret etti. Fidan, “Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve topraklarına el konulmasına ilişkin planlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Filistinlilerin yerlerinden edilmesini ve Gazze'nin ele geçirilmesini isteyenler şunu unutmamalıdır, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalidir” diye konuştu.





BATI ŞERİA’DAKİ İŞGAL

Fidan, Batı Şeria'da artan İsrail işgalinin de ciddi anlamda endişe verici olduğuna dikkat çekti: “Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz.”





YENİDEN İNŞA PLANINA DESTEK

Toplantıda, Filistinlilerin yerinden edilmesinin reddedilmesi ve Arap dünyasının Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme planına destek vurgusu yapıldı. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının topraklarında kalma haklarını desteklemenin yanı sıra Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planını da desteklediklerini belirtti. Taha, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunması için daha yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.





Şam yeniden İİT'de

Suriye tekrar İİT üyesi oldu. Türkiye'nin çabası sayesinde Şam'ın İİT'ye dönüşünün yolu açıldı. Cidde'deki toplantının gündemine, Türkiye'nin girişimiyle, Suriye'nin İİT üyeliğinin canlandırılması konusu eklendi. Karar tasarısı kabul edilerek, Suriye'nin yaklaşık 13 yıldır askıda olan İİT üyeliği canlandırılmış oldu. Kararın kabulünün ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de toplantıya davet edildi ve Suriye'yi temsilen ülke masasındaki yerini aldı. Suriye'nin İİT üyeliği 14-15 Ağustos 2012'de Mekke'de düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi'nde askıya alınmıştı.





Amman’da 5’li zirve

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye 5'li zirvede bir araya gelecek. Ürdün'ün başkenti Amman'da bugün yapılacak toplantı, dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Amman’a gidecek. Toplantıda güvenlik, terörizm ve organize suçlarla mücadelede işbirliği ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.



