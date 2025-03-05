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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan Ankara'da: Bakan Fidan ile bir araya geldi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan Ankara'da: Bakan Fidan ile bir araya geldi

20:565/03/2025, Çarşamba
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, bir dizi kabul gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, bir dizi kabul gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fidan'ın, Kerkük Vilayet Meclisi Üyesi ve eski Kerkük Valisi Rakan Cuburi ile Egemenlik İttifakı Sözcüsü Halid Müfreci'yi de kabul ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
,
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan
'ı Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda ayrıca Bakan Fidan'ın, Kerkük Vilayet Meclisi Üyesi ve eski Kerkük Valisi Rakan Cuburi ile Egemenlik İttifakı Sözcüsü Halid Müfreci'yi de kabul ettiği aktarıldı.



#Hakan Fidan
#Ankara
#Irak Türkmen Cephesi Başkanı
#Hasan Turan

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