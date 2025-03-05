Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan Ankara'da: Bakan Fidan ile bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda ayrıca Bakan Fidan'ın, Kerkük Vilayet Meclisi Üyesi ve eski Kerkük Valisi Rakan Cuburi ile Egemenlik İttifakı Sözcüsü Halid Müfreci'yi de kabul ettiği aktarıldı.