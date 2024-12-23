Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Aymen Safadi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede bakanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bakanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.
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