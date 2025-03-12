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İsrail Enerji Bakanı: Suyu denizden içsinler

İsrail Enerji Bakanı: Suyu denizden içsinler

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, News14’e verdiği bir röportajda, Gazze’ye uygulanan ambargonun devam etmesi gerektiğini savunarak, “Rehinelerimiz tutsak kaldığı sürece, bana kalırsa Gazze’dekiler suyu denizden içebilir” dedi.

Rehinelerin geri dönüşünü hızlandırmak için İsrail'in çeşitli önlemler yoluyla Hamas üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığını ifade eden Bakan, “Yapmamız gereken önce insani yardımın durdurulması, ikincisi, elektriği kesmek, ve suyu kesmek. En son olaraksa Gazzelilere güneye taşınmaları talimatı duyurarak askeri operasyonlara devam etmek” sözlerini sarf etti. Ayrıca Cohen, Trump’ın Gazzelileri sürme planının İsrail için en ahlaki çözüm olduğunu ve “7 Ekim’den sorumlu olanlara karşı İsrail’in güvenliğini sağladığını” iddia etti.



#İsrail
#Soykırım
#Filistin

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