İsrail Enerji Bakanı: Suyu denizden içsinler

Rehinelerin geri dönüşünü hızlandırmak için İsrail'in çeşitli önlemler yoluyla Hamas üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığını ifade eden Bakan, “Yapmamız gereken önce insani yardımın durdurulması, ikincisi, elektriği kesmek, ve suyu kesmek. En son olaraksa Gazzelilere güneye taşınmaları talimatı duyurarak askeri operasyonlara devam etmek” sözlerini sarf etti. Ayrıca Cohen, Trump’ın Gazzelileri sürme planının İsrail için en ahlaki çözüm olduğunu ve “7 Ekim’den sorumlu olanlara karşı İsrail’in güvenliğini sağladığını” iddia etti.