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İsrail ateşle oynuyor: '2025 savaş yılı olacak'

İsrail ateşle oynuyor: '2025 savaş yılı olacak'

12:3811/03/2025, Salı
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Yahudi bayramlarında toplu izin uygulamasını iptal etti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Yahudi bayramlarında toplu izin uygulamasını iptal etti.

Soykırımcı İsrail ordusu, yıllardır süregelen bir uygulamayı iptal etti. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda artık "kapanma" adı verilen dini bayramlarda toplu izin kullanımının olmayacağını duyurdu. Zamir, "2025 savaş yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı bir toplantıda konuştu. "2025 savaş yılı olacak." diyen Zamir, Yahudi bayramlarında ordunun büyük bir bölümünün aynı anda izin almasını öngören uygulamayı iptal ettiğini duyurdu. Normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda uygulanmayacağını söyledi.



7 Ekim'de ordu 'kapanma' dönemindeydi


Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında da İsrail ordusu tam bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında her zamanki asker sayısının sadece yarısı mevcuttu.


Görevi Halevi'den devralmıştı


İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçen hafta selefi Herzi Halevi'den görevi devralmıştı. Halevi, 7 Ekim'de İsrail ordusunun zafiyet gösterdiğini kabul ederek istifa etmişti.




#İsrail
#Ortadoğu
#Yahudi

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