Hukuk tanımaz İsrail işgal ettiği bir bölgeyi daha 'yasallaştırdı'

Kanal 14 televizyonuna göre hükümet, "Adorim"i tanınan yerleşim birimleri listesine dahil etme kararı aldı ve bunu "Cebel-i Halil Konseyi" başkanına bildirdi.

Kararın 2025 yılı sonunda resmi olarak açıklanacağı aktarılan haberde, yerleşimin büyük bir büyüme ve genişleme sürecinde olduğu ve şu anda burada 26 ailenin yaşadığı kaydedildi.

Yüz binlerce işgalci yaşıyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2024'te, Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan kaçak Avitar, Adorim, Sde Ephraim, Givat Assaf ve Haletz adlı yerleşim birimlerinin yasallaştırılmasını talep etmişti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketinin verilerine göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 145 büyük, 140 kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 694 bin Yahudi işgalci yaşıyor.

İsrail'in hukuk tanımazlığı

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor. Gecekondu yerleşimler ise İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.







