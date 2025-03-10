İşgalci Gazze'nin elektriğini kesiyor

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusunda Savunma Bakanlığında bir departman kurmaya hazırlandıklarını belirtti. Israel Hayom'un haberine göre, Smotrich, Meclis'te "İsrail toprağı lobisi" başlıklı toplantıda bu departman için Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın liderliğinde hazırlık yaptıklarını söyledi. Smotrich, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin kendisine "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınıza bu kadar yakın kalmasına izin verilemez" dediğini iddia etti. "Günde 5 bin kişiyi zorla yerinden ederlerse bunun bir yıl süreceğini" öne süren Smotrich, lojistik durumun karmaşık olduğunu; kimin hangi ülkeye gideceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.