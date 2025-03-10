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İşgalci Gazze'nin elektriğini kesiyor

İşgalci Gazze'nin elektriğini kesiyor

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eli Cohen, Bezalel Smotrich.
Eli Cohen, Bezalel Smotrich.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı. Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

'ZORLA YERİNDEN ETME' DEPARTMANI

Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusunda Savunma Bakanlığında bir departman kurmaya hazırlandıklarını belirtti. Israel Hayom'un haberine göre, Smotrich, Meclis'te "İsrail toprağı lobisi" başlıklı toplantıda bu departman için Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın liderliğinde hazırlık yaptıklarını söyledi. Smotrich, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin kendisine "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınıza bu kadar yakın kalmasına izin verilemez" dediğini iddia etti. "Günde 5 bin kişiyi zorla yerinden ederlerse bunun bir yıl süreceğini" öne süren Smotrich, lojistik durumun karmaşık olduğunu; kimin hangi ülkeye gideceğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Elektrik

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