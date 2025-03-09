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İnsanlık dışı karar: İsrail, Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

İnsanlık dışı karar: İsrail, Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

19:459/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
AA
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İsrail Enerji Bakanı Cohen, İsrail Elektrik Şirketi'ne Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdi.
İsrail Enerji Bakanı Cohen, İsrail Elektrik Şirketi'ne Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdi.

Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durduran İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir skandal karara imza attı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohe
n,
Gazze Şeridi
'ne
elektrik tedariği
ni derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Habere göre, Cohen, "
Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız.
" ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

Netanyahu, Hamas'ı tehdit etmişti

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.



#Gazze
#Eli Cohen
#Elektrik
#İsrail

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