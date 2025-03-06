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İşgalci Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgalci Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

14:046/03/2025, Perşembe
AA
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İsrailliler, aşırılık yanlısı haham ve siyasetçi Yehuda Glick’in öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrailliler, aşırılık yanlısı haham ve siyasetçi Yehuda Glick’in öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aşırılık yanlısı haham ve siyasetçi Yehuda Glick’in öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgalci İsrailliler, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi.


Haberde, Aksa'ya düzenlenen baskına İsrailli fanatik haham ve siyasetçi Glick'in öncülük ettiği aktarıldı.


Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Glick öncülüğünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Gruplar halinde Aksa'nın avlusuna giren İsrailliler, dini ayinler yaptı" ifadeleri kullanıldı.


Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.


İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.


Kazı çalışmaları yapılıyor

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.


İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.


Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.


#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Filistin

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