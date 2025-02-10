Özgür Kudüs yarışmasının ödülleri verildi

Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. “Özgür Kudüs” temasını taşıyan yarışmaya bu yıl 33 ülkeden 403 karikatürist, 818 eserle katıldı, 102 eser finale kaldı. Finalde Türkiye’den Melike Sümeyye Aysal birinci, Ahmet Özalp ikinci, Sırbistan’dan Bobisa Todorovic ise üçüncü oldu. Yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergi 14 Şubat’a kadar Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.