Dürzileri bahane eden katil Netanyahu’ya tokat gibi cevap: DEAŞ köylerimize saldırdığında neredeydin

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi İsrail’i de rahatsız etti. Şam’ın güneyinde yeni alanlar işgal eden İsrail, yeni Suriye’de kendisine müzahir, gruplar yaratmak istiyor. İşgalci İsrail’in hedefi Suriye’nin etnik ve mezhepsel olarak bölünmesi ve bunlar üzerinden bir istikrarsızlık oluşması. Şimdiki hedefleri ise Dürziler.





Peki, İsrail neden Dürzilerin hamiliğine soyundu? Asıl amacı ne? Gelin biraz yakından bakalım…

Geçtiğimiz günlerde katil Netanyahu İsrail ordusuna Şam'ın güneyinde işgal ettikleri Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Caramana bölgesini Suriye ordusuna karşı koruma talimatı verdi. Bu açıklama, aslında bir süredir İsrailli işgalcilerin dile getirdiği “Dürziler” konusunda Netanyahu’nun yaklaşımını göstermesi bakımından da önemliydi.





Savunma Bakanının medya ofisi de bir açıklama yayınlayarak ve şöyle dedi;

“İsrail’deki Dürzi kardeşlerimize, Suriye’deki Dürzi kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve onların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağız”





Özellikle, yeni kurulan Suriye ordusunun ülkenin güneyinde, yani İsrail sınırına yakın bölgelerdeki konumlanmasını engellemeye çalışan katil Netanyahu, Dürziler üzerinden istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor.





Böylece Suriye’de etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklemiş olacak ve var olan istikrarsızlığı derinleştirecek. İsrail'in Dürzi stratejisinin uzun vadeli sonuçları, bölgesel güç dengeleri, toplumsal yapılar ve Suriye'nin ulusal bütünlüğü açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Suriyeli Dürziler tarafından 25 Şubat'taki bir protesto gösterisinde İsrail'in Suriye topraklarına girmesine tepki olarak açılan ‘Suveyda Suriye'nin sırtındaki zehirli hançeriniz olmayacak’ yazan pankart.





Dürzilere özel fon: 1 milyar dolar

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in Suriye'deki Dürzileri Şam’daki yeni yönetimi reddetmeye ve federal bir sistem içinde özerklik talep etmeye ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.





Gazetenin haberine göre İsrail, bu amaca ulaşmak için 1 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor.





WSJ, İsrail'in bu fonu (1 milyar dolar) Suriye'nin güneyindeki Dürzileri desteklemek için tahsis ettiğini ve analistlere göre İsrail'in Suriye'deki siyasi gelişmelerle ilgili kaygıları nedeniyle Dürzilerin desteğini kazanmayı amaçladığını iddia etti.





WSJ’a konuşan güvenlik yetkilileri, İsrail'in Suriye'de federal bir sistemi desteklemek için uluslararası lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.





Gazeteye göre, söz konusu federal sistem bağımsız etnik ve mezhepsel bölgeleri içerecek ve Suriye’nin İsrail sınırlarına yakın güney bölgeleri ‘silahsızlandırılmış’ olacak.





Dürziler ne düşünüyor?

İsrail tarafından gelen açıklamalara Dürzi toplumundan büyük bir tepki var.





Dürzilerin yaşadığı Süveyda’daki en büyük Dürzi silahlı grubu “Onur Adamları Hareketi”nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, pusulalarının Şam olduğunu vurguladı.





“Suriye’nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu’nun Suriye’deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz”





Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri ise Suriye'den ayrılma ya da bölünme çağrısında bulunmadığını, taleplerinin “Suriye topraklarının ve halkının birliği ve onurlu bir yaşam” olduğunu söylüyor.





Öte yandan Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat da konuya dair bir açıklama yaptı.

“Mevcut aşamanın ciddiyeti” konusunda uyaran Canbolat, “Siyonist proje, zayıf zihinleri bir iç savaşa sürüklemek istiyor” dedi.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canpolat.





“Dürzilerin ya güçlerini aldıkları Arap kimliğini korumak ya da Siyonist plana uymak gibi büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduklarını, İsrail'in bölgedeki Dürzilerin temsilcisi olarak gösterdiği (İsrailli Dürzi lider) Şeyh Muvaffak Tarif'i uyardığını da belirten Canbolat, “Tarif, Dürzileri temsil etmiyor. Dürzilerin bulunduğu her bölgede onları temsil eden birileri vardır” ifadelerini kullandı.





Katar merkezli Al Jazeera'da çalışan Suriyeli-Dürzi gazeteci Faysal Kasım da İsrail’in işgalinden ve Netanyahu’nun açıklamalarından oldukça rahatsız.





“DEAŞ Dürzileri öldürürken neredeydiniz?”

Esasında Faysal Kasım'ın herkese hatırlattığı bir örnek, İsrail'in Dürzi politikasının gerçek yüzünü de gösteriyor.





Kasım, X hesabından yaptığı bir paylaşımda katil Netanyahu’nun Dürzileri öne sürerek geliştirdiği plan için şöyle diyor;

"2018 yılında DAEŞ, Süveyda'nın doğusundaki Dürzi köylerine saldırdı, yüzlerce kişiyi öldürdü ve esir aldı.

Ancak o günlerde Netanyahu'dan tek bir kınama bile duymadık. DEAŞ’ı tehdit etmedi, Dürzilere koruma teklif etmedi, adeta vazo gibi durdu.





“İsrail’in amacı Suriyelileri birbirine düşürmek”

Bugün ise, gece gündüz Suriye'deki Dürzileri korumaktan bahsediyor. Oysa Dürziler, yeni yönetimden hiçbir zarar ya da tehdit görmüş değiller.



