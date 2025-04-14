Ayasofya’da öfke günü: Gazze ölüyor ayağa kalk!

Vicdan sahibi yüz binlerce insan dün İstanbul’da Gazze direnişinin sesi oldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılarına karşı toplumsal bir çığlık niteliğinde “Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!” yürüyüşü organize edildi. İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atan katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.





SİYONİZM KAYBEDECEK

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in sivilleri hedef aldığını, hastaneleri bombaladığını, gazetecileri öldürdüğünü, normalleşme adı altında birçok ülkeyi kandırdığını söyledi. Yıldırım, “Bugün bizim öfke günümüzdür. Kolları, bacakları koparılan çocukların öfkesinin günüdür. Öyle öfkeliyiz ki artık bundan sonra sayımız artacak. Meydanları dolduracağız, birlik oluşturacağız. Siyonizm kaybedecek, yaşasın halkların özgürlüğü” dedi.





ŞAM ALININCA İSRAİL PANİKLEDİ

İsrail'in, Şam alınınca Kudüs'ün de alınacağını bildiğini bu yüzden paniğe kapılıp ABD Başkanı Donald Trump'a koştuğunu dile getiren Yıldırım, “Bu Trump kim? Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden, Allah'ın lanetlediği biri. Dünya Filistin'i yalnız bıraktı. Unutmayın, Allah adaletin olmadığı yerde açlık ve güvensizlikle imtihan eder. Eğer Filistinli çocuğa yardım etmezseniz, Allah bu belayı tüm dünyanın başına verir” diye konuştu.





İYİLİĞİN SAVAŞÇISIYIZ

Yıldırım, İslam dünyasının hava sahalarını kapatarak İsrail'e tavır almaları gerektiğini ifade etti. Kadınlar ve çocuklar ölürken kimsenin rahat yaşamaması gerektiğini vurgulayarak, eylemlerine her hafta devam edeceklerini, günü ve mekânı daha sonra açıklayacaklarını belirten Yıldırım, "Filistinli direnişçilerin morali, bizim buradaki moralimize bağlı. Meydanlar az kalabalık olursa bizim de moralimiz bozuluyor. Bu da Filistinlilere zarar veriyor. Söz veriyor musunuz? Meydanları dolduracak mıyız?" ifadelerini kullandı. Filistin'e yardımları artırma çağırısında bulunan Yıldırım, "Çünkü bu bir iyilik-kötülük savaşıdır. Biz iyiliğin savaşçısıyız. Gazze'de direnişçiler bizden iki şey istiyor, meydanları doldurun, yardım gönderin” değerlendirmesi yaptı.





ÇOCUKLARINIZA BOYKOTU ÖĞRETİN

Dünya Müslüman Alimler Birliği Üyesi Muhammed el-Hac ise, “İsrail, İslam vahdetinin karşısında elbette yıkılıp gidecek. Sadece bizim dinimizden dolayı bizlerle savaşıyorlar. Bizler de onlara rağmen dinimize daha fazla ve sıkı sarılacağız” dedi. El-Hac, İsrail destekçisi şirketlere karşı boykotun önemine dikkat çekerek, “Çocuklarınıza boykotu öğretin” çağrısında bulundu.





KAZANAN MAZLUMLAR VE İNANANLAR OLACAK

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da bütün dünya sırtını dönse de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'ye asla sırtını dönmeyeceğini vurgulayarak, “Her zalimin bir sonu vardır. Bu zalimlerin de sonu gelecek. Kazanan mazlumlar ve inananlar olacaktır. Yeter ki mücadelemize ısrarlı ve kararlı şekilde devam edelim” ifadelerini kullandı. Mitinge, AK Parti milletvekilleri Nureddin Nebati, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu da katıldı. Katılımcılar, yürüyüşün ve konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde dağıldı. Etkinlik boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.





HER ADIM BİR ÇIĞLIK

İstanbul dışında Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerde İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi. Başkentte, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Giresun, Bayburt, Ordu ve Rize'de vatandaşlar Gazze'de yanan ateşin söndürülmesi için bir araya geldi. Çankırı ve Kastamonu’da vatadaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında katledilen çocuklara dikkat çekmek için kefene sarılı, kan izleriyle hazırlanmış bebek maketleri taşıdı. Kırşehir, Kahramanmaraş ve Malatya’da İsrail aleyhine sloganların atıldığı Gazze’ye destek gösterisinde, katılımcılar tekbir getirerek yürüdü. Sık sık ‘Katil İsrail’, ‘Gazze için ayağa kalk’, ‘Zulme karşı omuz omuza’ sloganlarının atıldığı yürüyüşe çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Vatandaşlar yaptıkları yürüyüşün ve her bir adımın yüreklerinde biriken acının dışa vurumu olduğunu söyledi.









Dedelerim gibi şehit olmak istiyorum

Kemal Başaran

Ayasofya açıldıktan sonra her cuma namaza geldiğini söyleyen Kemal Başaran (91) Gazze için sürünerek de olsa yola çıkacağını söyledi. Başaran, “Gazze’de 75 yıldır soykırım işleniyor. Artık bu zulümlerin yaşanmasına dayanamıyoruz, Yürüyemesem bile sürünerek Gazze’ye gitmek istiyorum. Madem bir kere öleceğiz, ölümümüzde şehit olarak olsun. Dedelerim Çanakkale’de şehit oldu ben de Gazze’de şehit olmak istiyorum” dedi. Gazze için her eyleme katıldığını belirten Nevriste Arslan (68), “Filistin özgür olana dek mücadelemize, direnişimize devam edeceğiz. Bizlerin güçlü sesleri ve tepkiler nasıl Srebrenitsa’daki ablukayı kırdıysa şimdi de Gazze’deki ablukayı kıracağız ve Filistin’i özgürlüğüne kavuşturacağız” dedi.



