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İşgalci İsrail Batı Şeria'da hastaneyi bastı: Bir Filistinliyi gözaltına aldılar

İşgalci İsrail Batı Şeria'da hastaneyi bastı: Bir Filistinliyi gözaltına aldılar

16:0114/04/2025, Pazartesi
AA
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İsrail askerleri, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne baskın düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail askerleri, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne baskın düzenledi. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde bir hastaneye baskın düzenleyerek 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Hastanenin kayıt ve acil servis bölümlerine giren İsrail askerleri, Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri, bazı çalışanları bir süre alıkoyduktan sonra hastaneden çekildi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.



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