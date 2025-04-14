İşgalci İsrail Batı Şeria'da hastaneyi bastı: Bir Filistinliyi gözaltına aldılar

Hastanenin kayıt ve acil servis bölümlerine giren İsrail askerleri, Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri, bazı çalışanları bir süre alıkoyduktan sonra hastaneden çekildi.

İsrail ordusu, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden sadece iki gün sonra 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.