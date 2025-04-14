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İsrail askeri savaşmak istemiyor: Yarısı kazan kaldırdı

İsrail askeri savaşmak istemiyor: Yarısı kazan kaldırdı

Dış Haberler
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail’de yayımlanan 972 Dergisi’nin raporuna göre, 100 bini aşkın İsrailli yedek subayın yarısından fazlası, Gazze’de savaşmak istemiyor. Raporda, yedek subayların orduya katılmayı reddetmesinin, son 10 yılda bu konuda İsrail ordusunun yaşadığı en büyük kriz olduğuna işaret edildi.

Son dönemde yüzlerce aktif ve yedek subayın isyanıyla sarsılan işgalci İsrail ordusunda, askerlerin yarısından fazlasının Gazze’deki saldırıları sürdürmeyi ve savaşmayı istemediği bildirildi. İsrail’de savunma haberleri üzerine çalışan 972 Dergisi’nin yayınladığı raporda, 100 binden fazla İsrailli yedek subayın artık orduda olmak istemediği belirtilerken, bazılarının “ahlaki” sebeplerle orduya katılmaktan kaçtığı kaydedildi. Yedek askerlerin hizmete istekli olduğuna dair dolaşımda olan rakamların yanlış olduğuna dikkat çekilen raporda, gerçek oranın yüzde 60'a yakın olduğunu, diğer raporlarda ise bu oranın yüzde 50 civarında olduğunu bilgisi verildi.


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