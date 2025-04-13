Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur

"Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir. Bu suçlar, ABD'nin verdiği doğrudan siyasi ve askeri destek sayesinde gerçekleşmektedir."