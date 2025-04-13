Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu vurgulandı. "Bu vahşi saldırı, tüm yasa ve insanlık normlarını hiçe sayan suç örgütü niteliğindeki bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermektedir"
İsrail'in hastaneleri hedef alarak uluslararası hukuku bir kez daha açıkça ihlal ettiği ve ABD yönetiminin bu saldırının doğrudan sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Uluslararası toplumun sessizliğine tepki
Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirilerek şunlar kaydedildi:
Arap ve İslam halkları ile dünyadaki tüm özgür halkların, bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğu, Gazze halkına yönelik bu sistematik kıyımın durdurulması için meydanlarda ve her alanda İsrail'e yönelik baskının artırılması gerektiği vurgulandı.
İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti. Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.
Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor. Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.