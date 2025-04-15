İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 51 bine ulaştı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 630 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nde 4 bin 302 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 51 bine, yaralı sayısı ise 116 bin 343'e yükseldi.