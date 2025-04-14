İsrail eski Genelkurmay Başkanı: Netanyahu güvenliğimiz için tehdit ve düşman

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun "ulusal güvenlik için tehdit ve düşman" olduğunu ifade eden Halutz, Gazze Kasabı'nın tutuklanması gerektiğini belirtti.
Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.
Netanyahu'nun partisinden Halutz'un açıklamalarına yanıt geldi
Dan Halutz'un açıklamaları İsrail'de tartışmaya yol açarken, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yazılı açıklama yapıldı.
Halutz, daha önceden Gazze'ye yönelik saldırılarda "en büyük zafer fotoğrafının Netanyahu'nun görevden alınmasıyla sağlanabileceğini" dile getirmişti.