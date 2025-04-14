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İsrail eski Genelkurmay Başkanı: Netanyahu güvenliğimiz için tehdit ve düşman

İsrail eski Genelkurmay Başkanı: Netanyahu güvenliğimiz için tehdit ve düşman

20:0614/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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İsrail Başbakanı Netenyahu ve İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz
İsrail Başbakanı Netenyahu ve İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun "ulusal güvenlik için tehdit ve düşman" olduğunu ifade eden Halutz, Gazze Kasabı'nın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz

Netanyahu'nun partisinden Halutz'un açıklamalarına yanıt geldi

Dan Halutz'un açıklamaları İsrail'de tartışmaya yol açarken, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yazılı açıklama yapıldı.

"Halutz'un ülke tarihinin en başarısız genelkurmay başkanı olduğu" savunulan açıklamada,
"Bu ifade özgürlüğü değildir. Bu demokrasiye karşı bir kışkırtma, aşırı solun Başbakan'a karşı suikast girişimlerini teşvik etmektir."
ifadelerine yer verdi.
Likud Partisi, Halutz'un sözlerinin
"İsrail ordusunu, kamuoyunu, demokrasinin üzerine kurulu olduğu değerleri değil, bir grup anarşist, düşmanın sözlerine teslim olan şişman ve geçersiz emeklileri temsil ettiğini"
ileri sürdü.
Netanyahu'nun partisi Likud

Halutz, daha önceden Gazze'ye yönelik saldırılarda "en büyük zafer fotoğrafının Netanyahu'nun görevden alınmasıyla sağlanabileceğini" dile getirmişti.



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