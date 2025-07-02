ABD Başkanı Trump: New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim

"ABD Başkanı olarak bu komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Trump, takipçilerine kontrolün kendisinde olduğu mesajını verdi.

Donald Trump, "İçiniz rahat olsun, tüm kontrol ve kartlar bende. New York şehrini kurtaracağım ve tıpkı iyi, eski ABD'de yaptığım gibi onu tekrar çekici ve harika yapacağım." açıklamasında bulundu.