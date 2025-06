Mamdani ölüm tehditleri alıyor: New York’ta zafer elde eden Müslüman siyasetçi aşırı sağcıların hedefinde

“Netanyahu New York’a gelse tutuklarım” sözüyle dikkatleri üzerine çeken Mamdani, 24 Haziran'da Demokrat Parti adayları arasında düzenlenen ön seçimlerde, en önemli rakibi olarak görülen eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakmıştı. Ancak halk otobüslerinin ücretsiz hale getirilmesi, sübvanse edilen konutlarda kira dondurma imkanı sağlanması ve belediye tarafından işletilen halk marketleri açılması gibi vaatlerde bulunan Mamdani, birçok ırkçı tehditle karşı karşıya. Radikal sağcı aktivist Laura Loomer da X'teki paylaşımında, Hint kökenli ve Uganda doğumlu Mamdani'nin seçilmesi halinde New York şehrinde "ikinci bir 11 Eylül olayının yaşanacağını" öne sürdü. Muhafazakar gençlik örgütü Turning Point USA'in lideri Charlie Kirk de 11 Eylül temalı bir paylaşım yaptı: 24 yıl önce bir grup Müslüman 11 Eylül'de 2 bin 753 kişiyi öldürdü. Şimdi Müslüman bir Sosyalist, New York'u yönetmeye aday.