KGF aracılığıyla 558 bin firmaya 1,5 trilyon TL kredi

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KGF paketlerinin dizaynlarında ve mekanizma tasarımında, iş dünyasının genel problemlerine baktıklarını anlatan Özegen, verdikleri kefalet miktarı hakkında da bilgi verdi. Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu: “KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdik. Yaklaşık 558 bin firmaya, kefalet oluşturduk. Ticari sicile kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon işletmeyi baz aldığımız zaman bunun üçte biri KGF kefaletiyle finansa erişmiş. Bu çok kıymetli bir rakam. Hazine Maliye Bakanlığımızın garantörlüğü ve öz kaynaklarımız dahil kullandırdığımız kefaletin yüzde 81,2’sini, KOBİ’ler alıyor. Öz kaynak tarafında ise tamamını KOBİ’lere kullandırıyoruz. Yani büyükler, tuzu kurular değil.”

Erdoğan Özegen

YÜZDE 18'LİK PAY YATIRIMLARA

Özegen, yüzde 18’lik kısmın da yatırım kredisi olduğuna dikkat çekerek, sektörel dağılıma bakıldığında ise mikro işletmelerin yüzde 30, küçüklerin yüzde 48, orta boy işletmelerin yüzde 22 olduğunu aktardı. Özegen sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda, öz kaynak ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz, 7 paket var. Hazine Maliye Bakanlığımızın garantisi ile sürdürdüğümüz 9 çeşit paketimiz var. Yani 16 paketimiz şu anda yürürlükte.”

DÜNYA BANKASI İLE GÖRÜŞÜYORUZ

KGF’nin, bütün uluslararası finans kuruluşları ile çalışabilecek altyapı ve kaliteye sahip olduğunun altını çizen Özegen, şu bilgileri paylaştı: “Avrupa İmar Kalkınma Bankası, yani EBRD ile yürüttüğümüz, 2018’den beri iş birliği ve kullandığımız birçok enstrüman ile ürettiğimiz paketler var. Dijital ve yeşil dönüşümle ilgili Dünya Bankası’yla da görüşüyoruz. Bir taraftan da İslam Kalkınma Bankası başta olmak üzere, bütün uluslararası finansal kuruluşlarla temas halindeyiz.”

MÜŞTERİ TERCİHİ YAPMIYORUZ

“KGF’ler yerinde kullanılmıyor, nereye gidiyor belli değil” gibi çeşitli eleştirilerin olduğunu belirten Erdoğan Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu: “KGF, bir banka değildir, KGF müşteri tercihi yapmaz. Müşteri bankaya müracaat ediyor. O anda KGF tanımlı banka müşterisine kredi skorlaması içindeki kredi notuna göre kredi sağlıyor. Firma kefalet koşullarına uygun ise biz de kefalet sağlıyoruz.”

ZOMBİ ŞİRKETLERE KEFALET VERİLMİYOR

Özegen, ticari faaliyet gösteren KOBİ’lerin bankaya müracaat ettiklerini dile getirerek, “Zombi dediğimiz batık şirketin, bankanın skorlamasında krediye erişme imkanı yok. Dolayısıyla KGF tarafından, batık şirketlere kefalet verilmiyor. Banka böyle bir müşteriyi zaten sistem olarak bize getirmiyor” diye konuştu.







