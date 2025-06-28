ABD ve Çin ticaret anlaşması imzaladı

ABD ile Çin arasında 2 Nisan’da başlayan ticaret krizinde taraflar, yürütülen görüşmeler sonrası uzlaşmaya vardı. Çin, varılan mutabakat çerçevesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 9-10 Haziran’da Londra’da yürüttüğü görüşmelerin ardından iletişimi sürdüren iki ülke heyetlerinin mutabakatın uygulanmasına ilişkin detaylarını belirlediği belirtildi.

Açıklamada, anlaşma uyarınca Çin’in kontrol altındaki ürünlerin ihracatına yönelik başvuruları gözden geçirip onaylamayı, ABD’nin ise buna karşılık Çin’e yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.Tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran’da yaptıkları telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın gereklerine uyması çağrısı yapılan açıklamada, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının, mutabakatı sürekli geliştirilmek, yanlış anlamaları gidermek, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkileri teşvik etmek için kullanılmasının umulduğu kaydedildi.