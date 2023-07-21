|
Dünya

ABD Güney Kore ve Japonya liderleri buluşuyor: Konu Kuzey Kore

ABD, Güney Kore ve Japonya Joe Biden'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos'ta görüşecekleri duyuruldu. Toplantıda görüşülecek başlıca konulardan biri Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme olduğu belirtiliyor. Liderler, Ukrayna'da devam eden savaş ve tedarik zinciri problemlerine de değinecekler.

11:12 . 21/07/2023 Cuma
AA
Joe Biden - Kişida Fumio - Yoon Suk-yeol

Joe Biden - Kişida Fumio - Yoon Suk-yeol

ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, ağustos ayında ABD'de üçlü toplantı gerçekleştireceği ve Kuzey Kore'nin, önemli konu başlıklarından olacağı bildirildi.


Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol arasında üçlü bir görüşme olacağı belirtildi.


Açıklamada, Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde 18 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen görüşmenin tam yeri ve zamanının, ülkeler arasındaki istişareler sonucu kesinleşeceği kaydedildi.


Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığı güçlendirme yollarının üzerinde durulması bekleniyor.


Güney Koreli, ABD'li ve Japon yetkililerin, füze uyarı sistemi konusundaki bilgileri eş zamanlı paylaşmak için bir danışma grubu kurulmasına yönelik vardığı anlaşmada kat edilen yolun da değerlendirileceği görüşmede, ayrıca Ukrayna'da devam eden savaş ve tedarik zinciri problemlerine de değinilmesi planlanıyor.


Liderler arasında ilk 3'lü görüşme

Söz konusu görüşmenin, üç lider arasında çok taraflı bir görüşme dışında ilk defa üçlü bir görüşme olacağı bildirildi.


Biden'ın, mayıs ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde, üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmak üzere Kişida ve Yoon'u ülkesine davet ettiği aktarılmıştı.


#ABD
#Güney Kore
#Japonya
#Joe Biden
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç tarihi!