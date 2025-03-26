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ABD istihbarat raporu: Çin, 2030'a kadar yapay zekada ABD'yi geçmeyi hedefliyor

ABD istihbarat raporu: Çin, 2030'a kadar yapay zekada ABD'yi geçmeyi hedefliyor

11:2126/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD istihbarat raporuna göre Çin, 2030'a kadar ABD'nin yerini alarak dünyanın en etkili yapay zeka gücü olmayı hedefliyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), 30 sayfalık "2025 ABD İstihbarat Topluluğu Yıllık Tehdit Değerlendirmesi" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda,
"Çin'in, 2030'a kadar ABD'nin yerini alarak dünyanın en etkili yapay zeka gücü olmayı hedefleyen çok yönlü, ulusal düzeyde bir stratejisi olduğu neredeyse kesin."
ifadesine yer verildi.

Çin temkinli yaklaşıyor

Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın geleneksel ulusal güvenlikten siber, ticaret ve teknolojiye kadar birçok cephede ABD çıkarlarına meydan okuyan başlıca devlet aktörleri olarak geçtiği raporda, Çin'in, teknolojik engelleri aşmak için Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki şirketlerden "fikri mülkiyet çaldığı" öne sürüldü. Raporda, "Çin, ABD'nin çıkarlarını küresel olarak en fazla tehdit edebilecek aktör olarak öne çıkıyor ancak çok agresif davranarak dünyadaki ekonomik ve diplomatik imajını riske atma konusunda Rusya, İran ve Kuzey Kore'den daha temkinli." denildi.


Öte yandan raporda, Kuzey Kore'nin bir nükleer deneme yapmaya hazırlandığı da ifade edildi.



#ABD
#ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü
#Çin
#ODNI
#yapay zeka

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