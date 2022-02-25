Dünya ABD Rusyaya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi
AMERİKA

ABD Rusya'ya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Kısıtlamalar, Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Rusyaya karşı ihracat kısıtlamaları getirdi
Arşiv

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı kaydedildi.

Kısıtlamaların Rusya'nın önemli teknolojik girdilere erişimini engelleyeceği belirtilen açıklamada, bu kısıtlamaların Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kısıtlamaların ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünleri de kapsadığı bildirildi.

49 Rus askeri işletmesi kara listede

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, 49 Rus askeri işletmesinin kara listeye alındığı belirtilerek, bunlara ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'da yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Raimondo, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini destekleyen ürünleri, yazılımları ve teknolojileri kısıtlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz
DÜNYA
ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyurdu: Rusya'nın ekonominin parçası olmasını engelleyeceğiz

Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti: Rus bankalarının para akışını kesecek
EKONOMİ
Olası bir savaşa karşı ABD harekete geçti: Rus bankalarının para akışını kesecek
Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Rus sabotajcılar Kievde

Rus sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna lideri Zelenskiy halkı uyardı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

​Sarı lacivertliler, Slavia Prag'a elendi ve Avrupa'ya veda etti.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.