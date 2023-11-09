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Dünya

ABD SİHA'nın Husiler tarafından düşürüldüğünü doğruladı

Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuştu. ABD, Yemen kıyısı açıklarında SİHA'larının düştüğünü doğruladı.

09:07 - 9/11/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

ABD Yemen kıyısı açıklarında SİHA'larının düştüğünü duyurdu.


Diğer yandan Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait bir insansız hava aracını (iHA) düşürdüklerini duyurmuştu.


Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.


Açıklamada,
"ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı"
belirtildi.



#Husiler
#Yemen
#ABD
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