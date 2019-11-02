Dünya ABDden yeni terör koridoru
AMERİKA

ABD'den yeni terör koridoru

Türkiye ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye başladığı gün ABD’den düşmanca bir adım geldi. ABD askerleri zırhlı araçlarıyla Kamışlı’nın doğusunda Türkiye sınırında görüldü. Pentagon böylece “petrolü koruma” bahanesiyle Haseke-Sincar arasında yine terör koridoru kurma hayali görmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD askerleri
ABD askerleri

Rejim üniforması giymiş PKK'lı teröristler Suriye kuzeyinde tahkimata devam ederken Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye ile Rusya'nın ilk askerî kara devriyesi, Kızıltepe karşısındaki Dırbesiye kırsalında gerçekleşti. Esed-PKK-Rusya kontrolündeki Kamışlı'nın batısında icra edilen devriyeler sırasında Amerikan ordusu da ilginç bir hamle yaptı. PKK'nın petrol satışını garantiye almak için bir süredir Deyrizor'a birlik sevk eden ABD, zırhlı araçlarıyla bu sefer daha kuzeye, Türkiye sınırına kadar gelerek, Kamışlı doğusundan Irak sınırına uzanan hat boyunca Kahtaniye-Rumeylan paralelinde görüldü. Irak'tan Suriye'ye açılan Semelka ve Yarubiye kapılarını garantiye almak isteyen Pentagon, Haseke-Sincar arasında terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturma gayretinde. Bunun için Washington'un kullandığı yegâne bahane ise 'petrol'. Son hamle, Türkiye'nin Bağdat'a dek inecek Ovaköy Hattı projesine de büyük tehdit oluşturuyor.

Bölge haritası

PENTAGON O TALİMATI İSTİSMAR EDİYOR

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye atan ABD askerleri böylece, Suriye kuzeydoğusundaki Haseke ilinde durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Kamışlı doğusundaki Kahtaniye'de petrol yataklarının varlığı biliniyor. Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına sadece 15-20 kilometre uzaklıkta. Rumeylan'da ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor. ABD ordusunun son adımı, Donald Trump'ın Suriye kuzeyinden askerlerini çekme kararına tezat bir durum teşkil ediyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper sözkonusu kararın, Trump'ın "Petrol sahalarını alın" talimatı doğrultusunda olduğunu iddia ederek, 'SDG' diye adlandırdığı PKK/YPG'nin böylece 'görevini yapmak için' gerekli kaynağa ulaşmış olacağını söyledi.

HAREKAT IRAK'A DOĞRU GENİŞLEYEBİLİR

Türkiye sınırında ABD zırhlılarının yeniden görülmesiyle birlikte Barış Pınarı Harekâtı'nın Soçi'deki anlaşmaya binaen Kamışlı doğusuna genişlemesi bekleniyor. Mehmetçik, operasyonları sözkonusu bölgeye doğru genişletirse ABD'nin Suriye'deki teröristlere ikmal hattı büyük darbe yemiş olacak. Ankara, PKK'nın 30 kilometre güneye çekilmesi için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile '120 saat' anlaşması yapmış, ardından Rusya'ya da aynı şartlarda 150 saatlik süre verilmişti. Mutabakatlar sonrası önce ABD tarafı, teröristlerin çekildiğini iddia etmiş, ardından Kremlin de PKK'nın sınır bölgesini boşalttığını savunmuştu. Ancak sahadaki durum tam tersi gelişmelere işaret ediyor. Fırat'tan Irak sınırına dek tünel-mevzi kazmaya devam eden PKK'lılar, Ayn el-Arab, Dırbesiye, Amude, Kahtaniye ve Malikiye'de rejim üniformaları giyerek kendilerini legalleştirmeye çalışıyor. Bu oyunu sahada Rusya da destekliyor.

  • Oraya da geri döndüler
  • Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Ayn el-Arab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi. ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı TIR, Suriye'nin kuzeyindeki M4 karayolundan Ayn el-Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı. Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti. ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı. Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı sırasında boşaltmıştı.
  • Kandil’e SİHA atışı
  • İHA
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) atılan mini füzelerle etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öldürülen PKK'lılar arasında örgütün elebaşları olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

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