ABD'nin yeni merkez üssü: Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’na 30 saldırı helikopteri gönderildi

Rusya'da sanayi sitesinde dev yangın

Rusya'da Moskova'ya bağlı Pokhodny Proezd kentindeki bir sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 100 metrekarelik bir alanda başlayan yangında binadaki 24 metreküp hacimli akaryakıt tankeri de alev alınca daha da büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 160 itfaiye ekibi ve 49 kurtarma aracı sevk etti. İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahale etmesine rağmen başarılı olunamadı. Ayrıca bina içerisinde 40'a yakın propan tüpünün de alev almasına karşı itfaiye ekipleri geri çekildi. Polisler ise bölgeye tüm giriş ve çıkışları kapattı.