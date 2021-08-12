Dünya Afgan hükumeti hazırlıksız yakalandı
ASYA

Afgan hükûmeti hazırlıksız yakalandı

Afganistan’da Taliban’ın hızla ilerleyişini değerlendiren Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Uzmanı Ahmad Khan Dawlatyar, Afgan hükûmetinin ülkede yaşanan gelişmeler karşısında hazırlıksız yakalandığını kaydetti.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Afgan hükûmeti hazırlıksız yakalandı
ANKASAM Uzmanı Dawlatyar, Afgan hükûmetinin ülkede yaşanan gelişmeler karşısında hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Afganistan’da Taliban’ın hızla ilerleyişini değerlendiren Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Uzmanı Ahmad Khan Dawlatyar, Afgan hükûmetinin ülkede yaşanan gelişmeler karşısında hazırlıksız yakalandığını kaydetti. Afgan uzman, “ABD’nin Taliban’la anlaşarak ona meşruiyet kazandırması ve barış sağlanmadan operasyonları durdurup çekilmeye başlaması Taliban’ı sahada ve masada güçlendiren önemli bir faktör” değerlendirmesini paylaştı.

  • Afganistanlı araştırmacı Dawlatyar, “ABD, Taliban’la yaptığı Doha Antlaşması’yla bir taraftan Taliban’a uluslararası meşruiyet sağlamış ve ‘Artık Taliban bir terör örgütü değil, ABD’nin muhatabı ve Afganistan’ın geleceğinin belirlenmesinde önemli aktördür’ mesajı verdi” dedi. “Diğer taraftan ise antlaşmanın gereği ve savaşı Afganlılaştırmak için Taliban’a karşı hava operasyonlarını durdurdu. ABD, barış sağlanmadan Afganistan’dan çekileceğini açıklayınca Taliban bunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve kendisini 20 yıllık savaşın kazanan tarafı olarak ilan etti. Bu fırsattan azami şekilde yararlanmak için Taliban, güçlerini birleştirip beklenmeyen bir şekilde ilerlemeye başladı. Afganistan hükûmeti, hazırlıksız yakalandığı ve güçlü hava kuvvetlerine sahip olmadığı için Taliban saldırılarına yeterince karşılık veremedi” yorumunu yapan Dawlatyar, Afgan hükûmetinin gelişmeler karşısındaki yetersizliğini ise “ABD baskısıyla barış sürecine gereğinden fazla önem vermesi, üst düzey yöneticiler arasındaki uyumsuzluk, belirli bir Taliban politikasının bulunmaması ve güçlü hava kuvvetlerine sahip olmaması” gerekçeleriyle değerlendirdi.

Dawlatyar, “Afganistan dağlık bir coğrafya olduğu için Taliban, gerilla savaşına yatkın bir ordu ve güçlü bir hava kuvvetleriyle durdurulabilir. Taliban, savaşı bütün Afganistan’da farklı araçlarla yürütürken, Afganistan Hava Kuvvetleri gerek sayı gerekse nitelik bakımdan yeterli değil” değerlendirmesinde bulundu.

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