Almanya'da hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor

Meteorolog Tobias Reinartz, "Çarşamba günü sıcaklıklar daha da yükselecek, genel olarak sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak hatta yerel olarak 39 derece bile olabilir." ifadesini kullandı. Reinatz, güney ve güneybatıdaki dağlık kesimlerde gök gürültülü fırtına olasılığının bulunduğunu bildirdi.