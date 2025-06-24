Almanya'da İslam düşmanlığı yüzde 60 arttı

Müslümanlara yönelik saldırılar Avrupa'da artış gösterdi. Almanya'da faaliyet yürüten İslam ve Müslüman Düşmanlığı Karşıtı İttifakı’nın (CLAIM) hazırladığı rapor, 2024'te Müslüman karşıtı 3 bin 80 vakanın kaydedildiğinin ve bu olayların 2023’e göre yüzde 60 arttığını ortaya koydu. Raporda ayrıca, “Müslüman karşıtı olayların sayısı, alarm verici yeni bir yüksek seviyeye ulaştı” uyarısında bulunuldu. CLAIM’in Berlin için hazırladığı raporda da kentte 2024’te bir önceki yıla göre Müslümanlara karşı saldırıların yüzde 70 arttığı belirtildi.

HAREKETE GEÇİLMELİ

CLAIM yöneticisi Rima Hanano, artan Müslüman karşıtlığına dair açıklama yaptı. Alman toplumunda yoğun şekilde Müslüman karşıtı havanın hakim olduğunu belirten Hanono, “Her iki kişiden biri, Müslüman karşıtı ifadelere katılıyor. Aşırı sağa kayan söylem ve tartışmalarımız var. Daha önce söylenemeyen pek çok şey söyleniyor. Irkçılığa karşı hükümet harekete geçmeli.” dedi.

SİYASET KÖRÜKLÜYOR

Raporu hazırlayan uzmanlardan Güzin Ceylan ise toplumdaki her iki kişiden birinin Müslümanlara karşı güvensizlik ya da düşmanlık hissettiğini dile getirdi. Bu durumun, özellikle medyada ve siyasette kullanılan İslam karşıtı söylemlerle daha da körüklendiğini belirten Ceylan, “Medya ve siyaset dili, insanları etkiliyor. Bazı bireyler, bu dili sahiplenerek Müslümanlara ya da Müslüman gibi görünen kişilere düşmanca tutum sergiliyor” şeklinde konuştu. Özellikle başörtülü kadınların kamuya açık alanlarda daha fazla saldırıya uğradıklarına işaret eden Ceylan, “İslam tartışmalarında en görünür sembol başörtülü kadınlar oluyor. Bu yüzden şiddetin ilk hedefi haline geliyorlar” ifadelerini kullandı.







