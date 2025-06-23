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Online alışveriş yapanlar dikkat yeni dönem başlıyor: 30 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlayacak

Online alışveriş yapanlar dikkat yeni dönem başlıyor: 30 Temmuz’dan itibaren uygulanmaya başlayacak

10:2123/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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Online alışverişte yeni dönem
Online alışverişte yeni dönem

Tüketicileri yakından ilgilendiren yeni bir uygulama için geri sayım başladı. Online alışveriş yapanları doğrudan etkileyecek düzenleme 30 Temmuz’da devreye giriyor. Ancak sadece iade süresi değil, satış yöntemi, firma sorumluluğu ve bazı ürünler için kurallar da değişiyor.

İnternetten alışveriş yapanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girmek üzere. Tarih belli, kapsam geniş. Üstelik bazı ürünlerde cayma hakkı artık kullanılamayacak. Uygulama 30 Temmuz itibarıyla başlayacak. Peki, neler değişiyor? İşte merak edilen tüm detaylar.



Doğrudan satışa yasal zemin geliyor


Tüketicilerin ev, iş yeri ya da mağaza dışı alanlarda ürün ya da hizmet alımlarında yeni kurallar geliyor. 30 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile doğrudan satış ilk kez yasal çerçeveye oturuyor. Artık firmalar bu alanda faaliyet gösterebilmek için yetki belgesi almak zorunda olacak.



14 günlük cayma hakkı 30 güne uzuyor


Yeni uygulamayla birlikte, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden alışverişten vazgeçme hakkı 14 günden 30 güne çıkıyor. Bu süreçte tüketici, ürünü teknik özelliklerine uygun şekilde kullandığı sürece oluşabilecek arızalardan sorumlu tutulamayacak.


Cayma hakkı hangi malları kapsamayacak?


Haber7'de yer alan habere göre; düzenlemeyle birlikte bazı mallarda cayma hakkı kullanılamayacak. Tüketicinin isteğiyle üretilen, çabuk bozulabilen ya da son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerde iade hakkı tanınmayacak. Hijyen gerekçesiyle ambalajı açılmış ürünler, bilgisayar sarf malzemeleri ve elektronik ortamda sunulan anlık hizmetler de bu kapsamda olacak.



Bilgilendirme şart


Doğrudan satış yapan firmalar, satış öncesi tüketiciye mal veya hizmete dair tüm detayları yazılı olarak ya da dijital ortamda sunmakla yükümlü olacak. Ürün nitelikleri, fiyatı, teslimat süresi, cayma hakkı ve satıcı bilgileri açıkça bildirilecek.


Teslim süresi 30 günü aşmayacak


Doğrudan satışla alınan mallar, satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tüketiciye teslim edilmek zorunda olacak. Aksi durumlarda tüketici haklarını kullanabilecek.


Hizmet alımlarında cayma hakkı satış tarihi itibarıyla, mal alımlarında ise teslim tarihinden itibaren başlayacak. Tüketici, mal henüz eline ulaşmadan da bu haktan yararlanabilecek.



Eğer bilgilendirme formu tüketiciye hiç sunulmaz ya da eksik sunulursa, cayma hakkı süresi otomatik olarak bir yıla uzayacak. Bu da firmalara büyük sorumluluk yüklüyor.


Çağrı merkezine yüksek ücret uygulaması yasak


Doğrudan satış firmaları, tüketicilerin ulaşabileceği telefon hatlarını yalnızca normal tarifeden ücretlendirebilecek. Bu konuda ek ücret ya da farklı bir tarife uygulanamayacak.




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