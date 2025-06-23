Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geliyor

09:2623/06/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Motorin fiyatlarında salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıtta tabela değişmeye devam ediyor. İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatları arttı. Akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.


Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.


Motorine indirim


Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere
1 lira 66 kuruş
indirim bekleniyor.

Benzin grubuna fiyat değişikliği beklenmiyor.


21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.


Güncel fiyatlar nasıl?


İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin ise 54,72 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzin 52,16 TL, motorin ise 55,56 TL’den satılmaya başlandı.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Motorin
#ekonomi
#akaryakıt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu 2025 ne zaman başlayacak? 81 ile genelge gitti! Evi olmayan gençler ve emekliler ev sahibi olacak