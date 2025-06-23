Türkiye Sigorta'dan güçlü performans

Türkiye Sigorta, 2025 yılının ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta sektör liderliğini pekiştirirken, oto, sağlık, tarım ve enerji sigortalarında güçlü finansal sonuçlar elde etti. 2025 ilk çeyreğinde Türkiye Sigorta’nın yazdığı brüt prim 41,4 milyar TL’ye, teknik kârı 5,32 milyar TL’ye, net dönem kârı ise 4,52 milyar TL’ye ulaştı. Net hasar/prim oranı yüzde 77 ile dengeli bir seviyede kalırken, trafik, sağlık ve yangın branşlarında hasar tazminatlarında yüzde 48’e varan artışlar yaşandı. Sigorta yaptıran kişinin mal varlığının güvence altına alan elementer sigorta branşlarında da yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 681 bin poliçe kesildi. Yıl başından bu yana enerji sigortalarında kesilen poliçe sayısı 600’ü bulurken, sağlanan sigorta bedeli ise 212 milyar lirayı buldu.

POTANIN PERİLERİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Sporun birçok alanına da sağladığı desteği hızla artıran Türkiye Sigorta, son olarak kadın ve erkek Basketbol Milli Takımları’nın ana sponsorluğunu üstlendi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup maçlarında basın mensuplarını misafir eden Türkiye Sigorta'nın 2025 yılı performansını, şirketin genel müdür yardımcıları Melike Nur Çınar, Tuba Buldu ve Çiğdem Kılıç ile konuştuk.

KASKO MÜŞTERİSİ YÜZDE 30 ARTIŞTA

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılık oranlarının yüzde 76 seviyelerine ulaştığını belirterek, hemen her branşta sektörün öncüsü olduklarını vurguladı. Çınar, ilk çeyrekte bileşik rasyonun yüzde 99 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Kaskoda fiyat rekabetine rağmen teknik kârlılığın korunduğunu ifade eden Çınar, “Kaskoda müşteri sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 civarında arttı. 2025 başından itibaren fiyat artışlarımızı enflasyonun altında tutmaya çalışıyoruz. Sigortalı sayısını artırmak ve kaskoya erişimi kolaylaştırmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TARIMDA PAZAR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Tarım sigortalarında da sektör lideri olduklarını belirten Çınar, bu yıl yaşanan zirai don olayına rağmen hedeflerinden sapmadıklarını ifade etti. Enerji sigortaları tarafında ise özellikle yenilenebilir enerji projelerine yöneldiklerini vurgulayan Çınar, “2 milyar TL’yi bulan finansal katkı bekliyoruz” dedi. Bölgesel gerilimlerin sektöre etkisine ilişkin olarak, “Savaş ve gerginliklerin kasko veya sağlık sigortalarına doğrudan etkisi yok. Ancak nakliyat ve kurumsal poliçelerde dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA 1 MİLYON SİGORTALIYA ULAŞTIK

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu ise, sağlık hizmetinin finansmanında kamunun büyük rol oynadığını hatırlatarak, sigortacılık sektörünün yalnızca yüzde 3’lük bir paya sahip olduğunu belirtti. Türkiye’de 2,8 milyon özel sağlık, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalısı bulunduğunu aktaran Tuba Buldu, “Tamamlayıcı sağlık sigortasında talep hızla artıyor. Biz de stratejik olarak bu alana yoğunlaştık” dedi. Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını açıklayan Buldu, ürün yelpazesini müşteri ihtiyaçlarına göre genişlettiklerini ve pazar payını yüzde 7’den yüzde 10’a çıkardıklarını belirtti. Buldu, ömür boyu yenileme garantisini daha ulaşılabilir hale getirdiklerinin altını çizerken, sağlıkta dijital dönüşüme de odaklandıklarını kaydetti.











